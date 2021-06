Deduraram ‘point’ da droga e GM pega 3,6kg de maconha

Um local ‘point’ da droga foi denunciado em Santa Bárbara d’Oeste e a Guarda Municipal conseguiu apreender 3,65kg de maconha na tarde desta quarta-feira. A ação foi por volta das 16h30 na área verde da rua João Eduardo Macknight, no bairro Nova Conquista.

As equipes de Apoio Tático e Canil receberam uma denúncia vindo de moradores que homens teriam entrado na mata carregando dois sacos pretos. Com a informação, as equipes efetuaram uma varredura no interior da mata.

Contando com o auxílio da cadela de faro Tandera foram localizados sob os arbustos dois sacos semelhantes ao denunciado. Nas sacolas haviam 1.670 porções de maconha pesando 3,650 kg 4 facas e uma marreta de borracha com vestígios de droga.

Diante dos fatos todo material foi apresentado no plantão policial para apreensão.