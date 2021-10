Deduraram droga no matinho do Sartori

Populares denunciaram um ponto de ‘reserva’ da droga em Santa Bárbara d’Oeste na manhã deste domingo. A equipe da viatura 15-

Subinspetora Juliana e GM Henrique atuou no caso de apreensão de drogas na esquina das ruas Canadá e Costa Rica na vila Sartori.

A viatura fazia patrulhamento preventivo no bairro e foi avisada por populares, que indicaram a presença de algo incomum no final da rua sem saída. Diante da suspeita, a equipe fez uma averiguação e foram verificado vários vestígios de embalagens que acondicionam drogas. Foi solicitado a equipe de Canil para varredura de detecção com a cadela de faro Tandera. No perímetro foi logrado êxito em localizar drogas em meio a vegetação existente no local.Foram localizadas as seguintes quantidades de drogas:

45 porções de maconha;

56 pinos de cocaína;

84 pedras de crack.

Todo material foi apresentado no plantão policial e apreendido para análise pericial.

Auxiliaram nesta ocorrência:

Viatura 30

Inspetor Carlos

GCM J. Carlos

Viatura 50 Canil

GCM Edmar

GCM Gesiel

Cadela Tandera.