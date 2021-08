Decreto libera atividades esportivas coletivas em Nova Odessa, ainda sem torcida

O prefeito Cláudio José Schooder assinou nesta quarta-feira (18/08) o decreto municipal que permite a retomada das práticas esportivas e culturais coletivas em Nova Odessa, ainda que com regras sanitárias visando minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus. Segue proibida, por exemplo, a presença de torcida nos campos e ginásios. A decisão segue as medidas anunciadas pelo Governo do Estado e por outras prefeituras da região, como Campinas.

Segundo o secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Thiago Gentil, a retomada das atividades deve acontecer imediatamente, já a partir deste final de semana. Na próxima semana, também devem começar a voltar as aulas das escolinhas municipais de esportes para crianças e adolescentes.

“Já fizemos reuniões com todos os nossos professores individualmente, e faremos também uma conversa coletiva ainda nesta semana. Agora precisamos reorganizar nossos cronogramas de aulas, ainda levando em consideração que um dos nossos ginásios está cedido para a campanha de vacinação contra a Covid-19 e outro, para velórios”, explicou.

Segundo Gentil, muitas das escolinhas esportivas eram centradas no Ginásio do Jardim Santa Rosa, onde acontece a vacinação da Covid-19 desde fevereiro, e por isso muitas modalidades terão que ser relocadas. A nova programação semanal de aulas deve sair já na próxima semana, incluindo modalidades como futsal, vôlei, basquete, handebol, judô, taekwondo, ginástica e xadrez, entre outras.

FUTEBOL

“Vamos tentar ‘encaixar’ todas essas aulas nos demais ginásios por enquanto. Quanto ao futebol de campo, a retomada das escolinhas dos projetos sociais deve acontecer imediatamente em todos os campos da cidade, através das concessões de utilização dos espaços aos clubes amadores de Nova Odessa. Dessa forma, as crianças e adolescentes interessados devem procurar o responsável pelo campo mais próximo do seu bairro”, explicou o secretário.

Segundo Gentil, muitos dirigentes de clubes inclusive já entraram em contado com a Secretaria informando que já têm toda a programação das escolinhas de futebol de campo prontas para realizar partidas já a partir deste sábado e domingo – sempre seguindo os protocolos sanitários detalhados no decreto.

“Havia uma expectativa muito grande para essa retomada, mas tínhamos que aguardar as decisões dos órgãos de Saúde do Estado. Mas estamos voltando agora e vamos fazer um grande trabalho à frete do Esporte da cidade, até porque temos na Secretaria uma equipe muito boa, formada por profissionais experientes. Vai ser um trabalho que há muito tempo não se vê em Nova Odessa, inclusive com volta da participação em competições regionais já a partir de 2022”, finalizou Gentil.

REGRAS

Pelas regras do decreto municipal, até 31 de outubro, continua sendo obrigatório o uso de máscaras nos espaços esportivos e culturais “sempre que possível, com trocas quando ficarem úmidas”. Também é proibida a presença de jogadores, artistas e público com sintomas respiratórios ou que tiveram contato com pacientes sintomáticos nos dias que antecederem os jogos ou apresentações.

No caso dos esportes, continua proibida a presença de público ou torcida. “Deve-se ter atenção aos protocolos de higiene e segurança como medidas de prevenção coletiva. As atividades esportivas coletivas em escolas regulares somente serão liberadas se cumpridas as determinações das secretarias municipais de Saúde (Vigilância Sanitária) e de Educação”, completou o texto.