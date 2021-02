Declaração anual do MEI é prorrogada para 30 de abril

A declaração anual do MEI (Microempreendedor Individual) de 2021 foi prorrogada para o dia 30 de abril. O prazo estipulado anteriormente era 31/03. Em Sumaré, o Posto do Sebrae Aqui, localizado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferece o serviço gratuitamente. Deve declarar o documento quem recebeu ano passado rendimentos de até R$ 81.000,00. E todos, independentemente do faturamento, precisam fazer a declaração.

A cidade de Sumaré, segundo dados do Sebrae, conta com aproximadamente 15.000 MEIs. “Nosso Posto do Sebrae Aqui coloca esse serviço à disposição dos microempreendedores de nossa cidade. Essa é uma excelente oportunidade, gratuita e rápida, para aqueles que não conseguem preencher a declaração no portal do empreendedor”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

A declaração anual de 2021 pode ser feita diretamente no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Quem deseja os serviços do Sebrae Aqui deve procurar o atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17h, munido de CNPJ, documentos pessoais, inclusive o título de eleitor, e o informe de rendimentos (o valor que vai declarar com base no que recebeu ano passado). O órgão está localizado na Praça da República, 203, Centro. Mais informações pelo fone 3903.4224.