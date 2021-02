Debate traz impactos da COVID-19 na Moda

É fato que a moda tem se transformado com os efeitos causados pela COVID-19. Mas, o que esperar como impacto para os negócios após este cenário? Promovido pela Faculdade Santa Marcelina, especialistas em desenvolvimento de vestuário streetwear e acessórios artesanais analisarão o mercado em encontro virtual na próxima quinta-feira (18), às 11h.

O bate-papo mediado pelo Prof. Fabio Shimabukuro Sandes, PhD e coordenador da pós-graduação Negócios e Marketing de Moda, contará com a participação dos ex-alunos do curso: Leonardo Alexei, diretor criativo da ALEXEI, e Carla Ceragioli, proprietária da Amica Mia Acessórios.

A LIVE, que ocorrerá na plataforma Zoom, terá cerca de 1 hora de duração sobre a especialização na área de atuação como agregador em crises, desde a gestão do produto até o branding da marca. Para inscrições, acesse o site: https://conteudo.facsp.santamarcelina.edu.br/pos-negocios-marketing-moda

Sobre Fabio Shimabukuro Sandes

Doutor em Marketing com experiência executiva na indústria da moda/têxtil, o coordenador do curso de pós-graduação em Negócios e Marketing de Moda possui mais de 15 anos de atuação no mercado.

Sobre Leonardo Alexei

Pós-graduado em Moda e Criação e Negócios e Marketing da Moda pela Faculdade Santa Marcelina, Leonardo Alexei está no setor desde 2015. Há 4 anos, o especialista criou a ALEXEI, onde atua como diretor criativo. A marca cria peças exclusivas em ateliê para o universo do streetwear e já foi figurino da Casa dos Criadores – projeto MOOC, GQ Style Brasil, Elle Brasil, GQ Portugal, além de vestir artistas como Manu Gavassi, Ludmilla, Jade Picon e outros.

Sobre Carla Ceragioli

Com vasta experiência em Marketing, Carla Ceragioli criou a marca Amica Mia para confecção de pulseiras artesanais inspiradas na natureza. A especialista em Negócios e Marketing de Moda pela Faculdade Santa Marcelina é responsável pela gestão financeira, Marketing e design das peças comercializadas por e-commerce, e soma mais de 30 pedidos por dia.

Serviço – Live de pós-graduação em Negócios e Marketing de Moda:

Onde: Reunião Zoom

ID da reunião: 854 3628 6176

Senha: 855419

Inscrições: https://conteudo.facsp.santamarcelina.edu.br/pos-negocios-marketing-moda

Quando: 18 de fevereiro, às 11h

Com quem:

Prof. Fábio Shimabukuro Sandes, coordenador de pós-graduação de Negócios e Marketing de Moda na Faculdade Santa Marcelina;

Leonardo Alexei, diretor criativo da ALEXEI e ex-aluno da Faculdade Santa Marcelina;

e ex-aluno da Faculdade Santa Marcelina; Carla Ceragioli, proprietária da Amica Mia Acessórios e ex-aluna da Faculdade Santa Marcelina.

Para mais informações, acesse o site de pós-graduação. Em caso de dúvidas, acesse a seção “Fale Conosco” no site da Faculdade Santa Marcelina, ou entre em contato via WhatsApp (11) 98207-1806 ou através do telefone (11) 3824-5800 de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h.