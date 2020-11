Debate no SBT deve movimentar Americana

O segundo debate para prefeito de Americana acontece esta quarta-feira e será transmitido pela VTV SBT para toda a região. Depois de ter usado o 1o debate ‘morno’ de teste e de um começo de semana com denúncias pesadas de distribuição de material contra adversários, os nove candidatos a prefeito/a de Americana vão pra os dois debates finais com a faca nos dentes tentando confirmar ou reverter as tendências apontadas nos levantamentos internos.

O NM faz trackings há dez dias na cidade para prefeito e vereador.

Pouquíssimos candidatos usaram o que saiu do 1o debate e o NM vai analisar novamente o que vai sair do desta noite.