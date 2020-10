Debate SB marcado por ‘balanço’ do governo Andia

Com um modelo ruim e com altíssima audiência, sem embate entre os candidatos, aconteceu na noite desta sexta-feira o mais importante debate para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste. A cidade tem quatro candidatos a prefeito, sendo dois mais marcadamente de oposição, um oficial e um ‘neutro’.

Como era esperado, Dr José/PSD e Fabiano Pinguim/DEM jogaram mais no ataque contra o governo Denis Andia/PV, que tem como candidato o atual vice Rafael Piovezan/PV. O candidato do PSL Marcos Fontes foi duro com a atual gestão somente quando foi falar da segurança pública, quando subiu o tom e falou em ‘família versus bandidos’.

Dr José elogiou apenas o trabalho na Educação da prefeitura, antes exaltado por Piovezan- apontando bons números e apostando em ‘fila zero’ nas creches.

CONTAS, NERVOSISMO E HUMANO– Pinguim e Dr José atacaram as contas do governo Andia, enquanto Piovezan falou do que considera terem sido avanços dos oito anos de governo- do qual é candidato. Os dois candidatos mais nervosos eram Fontes e Dr José- que usou de cacoetes ao falar em ‘governo humano’ e ‘burrocracia’. Pedia desculpas cada vez que falava um desses termos.

FALTOU FALAR DE PROGRAMA– A maior falha dos candidatos foi falar muito pouco dos seus planos de governo. Sem o confronto, o debate também foi na maioria do tempo muito morno.