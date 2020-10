Debate Nova Odessa terá 4 candidatos

Reunião realizada na tarde deste sábado (31) com representantes dos partidos políticos definiu a ordem e os nomes dos candidatos que irão participar do 1º DEBATE PARA A PREFEITURA em Nova Odessa.

O debate acontece no dia 09 de novembro, 20h30, ao vivo pelo Facebook e Youtube com apoio do portal Na Boca do Povo e do Portal Novo Momento.