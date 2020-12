De ‘saidinha’ preso por roubo em Americana

Um homem que estava de saidinha de final de ano foi preso neste domingo por roubo.

A polícia militar recebeu chamado para atender uma ocorrência de roubo a pedestres na Rua Solidariedade, no bairro Parque Gramado. A informação recebida era de que a vítima estava vendo o suspeito na Avenida da Amizade.

De acordo com as vítimas, o homem afirmava estar armado para conseguir os celulares dos abordados. Com as características, a PM conseguiu localizar o suspeito e durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser reconhecido pelas vítimas, o criminoso tentou fugir, sendo necessário o uso de força e algemas. O indivíduo estava de saidinha e deveria estar em casa no horário da ocorrência e foi preso.

