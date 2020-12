De saída, Andia quita 13o dos servidores

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste efetuou nesta sexta-feira (11) o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela já havia sido paga no mês de aniversário dos servidores municipais. O prefeito da cidade, Dênis Andia/PV, encerra em 31 de dezembro, oito anos de mandato.

O benefício foi pago a 4 mil servidores, em um valor total líquido de R$ 5,5 milhões.

O pagamento antecipado foi anunciado pelo prefeito Denis Andia durante sua participação semanal no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

“Vamos entregar ao próximo Governo o Município em uma situação financeira muito melhor se comparado ao que encontramos em 2013. E não foi fácil fazer tudo isso, com tantas obras e realizações, mesmo em meio às crises financeiras que vivemos. Agradeço toda a equipe de trabalho, já que o prefeito não faz nada sozinho. Dentro de cada departamento há uma otimização dos recursos. Com tudo isso, conseguimos fechar 2020, um ano tão difícil, com superavit financeiro e orçamentário, pagando o 13º salário de forma antecipada e com o pagamento do mês de janeiro devidamente reservado”, disse o prefeito Denis Andia.