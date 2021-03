De olho no mercado vegano, novo iogurte vem em maio

O mercado de alimentação saudável segue no desafio de produzir fórmulas e produtos que tenham a capacidade de substituir ingredientes de origem animal. Segundo dados do The Good Food Institute, que analisou a área de inovação na indústria alimentícia, até o ano de 2035, o setor tem previsão de movimentar entre US$ 100 bilhões e US$ 370 bilhões, que representam uma média de R$ 2 trilhões. Seguindo em direção a novas oportunidades de negócios, a Yogoberry, principal rede de frozen yogurt (iogurte) do Brasil, vai lançaro seu primeiro produto vegano, ainda no primeiro semestre deste ano.

A novidade foi criada especialmente para s veganos, que buscam ingerir alimentos que não sejam de origem animal. O produto foi desenvolvido a base de frutas e um blend de açúcares e será oferecida, inicialmente, no sabor sorbet de abacaxi com hortelã. O lançamento será exclusivo da loja conceito da marca, localizada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro e depois expandir para outras unidades espalhadas pelo Brasil como São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal e as novas unidades que abrirão até o final deste ano.

“Este novo passo mostra o quão nós estamos preocupados em oferecer produtos de boa qualidade nutricional, deliciosos, que tem um match perfeito com frutas frescas e que atendem às necessidades de um público específico que está ganhando cada dia mais espaço na indústria alimentícia“, afirma Gustavo Val, diretor executivo da Yogoberry. A marca também oferece produtos kosher, que obedecem à lei judaica.

Com um amplo portfólio, a marca conta com mais de 200 possíveis combinações de frozen yogurt, disponíveis em nove categorias diferentes: iogurte congelado tradicional, iogurtes diet, smoothies e casquinhas, além de açaí, salada de frutas, sucos e brownies. “Além de categorias especiais para outras dietas, como sem açúcar, nos sabores natural e manga, nossa linha de produtos diet foi criada com o objetivo de trazer uma opção para quem se alimenta com restrição ao açúcar, seja por opção ou recomendação médica. Outro benefício é que o nosso frozen tem 0% de gordura”, afirma Val.