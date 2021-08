De olho em 22, Andia começa a correr o trecho

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia/PV começou a se movimentar na região e buscar iniciar conversas e apoio com vistas às eleições de 2022. Tudo indica que ele virá candidato a deputado federal e vai precisar buscar votos fora de Santa Bárbara.

Pesquisa publicada aqui no NM indica que ele tende a sair da cidade com votação próxima do recorde da sua reeleição em 2016 (52 mil votos), mas precisará buscar outros 30 mil/40 mil votos fora. O ‘tour’ atual contou com as vizinhas Americana, Capivari, Sumaré e Limeira.

Em Americana, ele já havia feito reunião com o vereador campeão de votos local Juninho Dias. Em Sumaré, o encontro foi com o companheiro de partido e ex-vereador Toninho Mineiro.