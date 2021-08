De novo. São Paulo cede empate no final contra Juventude

Aconteceu de novo. O São Paulo vencia o jogo mas acabou cedendo o empate no final contra Juventude neste domingo em partida válida pela 18a rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Tricolor cedeu o empate para o Fortaleza depois de estar vencendo por 2 a 0. O time do técnico Crespo deve ter mudanças e aguarda a vinda do atacante Calleri, sonho antigo do clube.

No Alfredo Jaconi, quem abriu o placar primeiro, foi o São Paulo, com gol de pênalti anotado por Reinaldo. Mas nos acréscimos, a bola foi alçada na área, ela passou por todo mundo até chegar a Ricardo Bueno, que dominou e marcou o gol de empate do Juventude. Não faltou emoção!