De mojaco, na casa abandonada. Fugiu e perdeu a droga

Guardas Municipais conseguiram recuperar drogas no começo da madrugada desta quarta-feira. A ação foi por volta das 0h05 na rua Alfredo Groppo e o adolescente de ‘mojaco’ acabou fugindo. O caso foi registrado como apreensão de entorpecente. A equipe do Subinspetor Firmino e GMs Andrade e José patrulhava o jardim Europa IV, pela rua Alfredo Groppo deparou com um rapaz (aparentemente um adolescente) trajando moletom escuro, saindo da residência.

Ao perceber a presença da equipe, ele retornou em desabalada carreira saltando os muros das casas vizinhas não sendo possível abordá-lo. Já na residência que está em estado de abandono foi localizado sobre uma cama uma mala contendo 3261porções de maconha pesando 7,5 kg prontas para venda, ao lado de uma cômoda 356 porções de cocaína pesando 240 gramas e uma sacola de maconha a granel pesando 754 gramas foi também localizado vários microtubos vazio.

Várias embalagens de saquinhos plásticos rolos de papel alumínio e uma sacola de um pó branco. Diante dos fatos apresentados no plantão policial para apreensão.