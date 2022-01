De Cara Com a Acne aborda temas para a geração Z

A acne é um dos problemas mais comuns da adolescência, pois além das marcas na pele, também abala a autoestima e a confiança dos jovens. E para discutir o assunto de forma leve e simplificada, foi lançada a campanha De Cara Com a Acne, que aborda temas atuais, como skincare, alimentação, saúde emocional, entre outros temas relevantes para a geração Z. Presente no Instagram e Facebook, o projeto ainda conta com uma landingpage – decaracomaacne.com.br – que traz mais informações sobre o surgimento da acne, mitos e verdades, dicas, tratamentos e outras curiosidades sobre a doença.

Segundo o Jornal Britânico de Dermatologia, a acne é a oitava doença mais comum no mundo e pode surgir durante todas as fases da vida, com maior evidência na adolescência, devido às modificações hormonais. Fatores como genética, dieta inadequada (poucas fibras), tabagismo, ingestão de álcool, estresse e o uso contínuo de medicamentos ainda podem contribuir para o aumento do sebo e favorecer o aparecimento das espinhas e cravos.

Nascidos no auge da era digital, a geração Z possui uma relação maior com a internet em seu dia a dia e estão sempre atentos às novidades. Em busca de soluções milagrosas, recorrem a receitas caseiras e aos filtros das redes sociais, e acabam se frustrando com a autoimagem. A iniciativa De Cara com a Acne chega justamente para desmistificar o conceito de pele ideal e reforçar a importância do acompanhamento com o médico dermatologista para o tratamento da doença. Tudo isso dialogando com a linguagem da geração.

Com o apoio do grupo farmacêutico FQM, a campanha De Cara Com a Acne promove um canal com informações objetivas. A ação contará com a presença de especialistas e influenciadores digitais em conteúdos e lives, que vão debater com os jovens sobre os ideais de pele perfeita.

Sobre a FQM

A FQM é uma empresa da indústria farmacêutica que está presente no Brasil desde 1932. Possui um amplo portfólio de produtos que abrange tanto medicamentos destinados à prescrição médica, por diversas especialidades, quanto OTC. Seus produtos se enquadram em importantes categorias do mercado: medicamentos, cosméticos, correlatos e suplementos alimentares.

A empresa tem o compromisso com a busca constante pela inovação e excelência para atender às necessidades do mercado farmacêutico no país, promovendo saúde, autoestima e qualidade de vida à toda população, o que ratifica seu lema corporativo: consciência pela vida.