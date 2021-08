Estava de bike na SP, foi atropelado e morreu

Um homem de bicicleta (bike) morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (25) em uma alça de acesso da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara D’Oeste. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o aposentado José Antonio Rodrigues, 65, foi atingido pelo motorista do carro, um homem de 43 anos, ao atravessar a alça de acesso no quilômetro 136 sentido Americana.

Rodrigues foi socorrido por homens do corpo de bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Afonso Ramos, no entanto não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade. O motorista foi ouvido e liberado e o caso registrado no plantão policial de Santa Bárbara, onde será investigado.

Peritos da Polícia técnico científica estiveram no local realizando a perícia, que deve apontar as causas do atropelamento.

