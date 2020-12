Dias específicos do fim/início do ano funcionarão na fase vermelha

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira medidas restritivas para o final do ano. Apesar de continuar na fase amarela, todo o Estado seguirá as normas da fase vermelha nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro. Apenas serviços essenciais poderão funcionar, como padarias, mercados e farmácias. O restante do comércio deverá permanecer fechado.

Ainda de acordo com a coletiva do governo, a próxima reavaliação de fase será no dia 7 de janeiro, mas já adiantou que nenhuma cidade avançará para a fase verde.