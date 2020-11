Dark Christmas. Nova atração do Hopi Hari

Depois do sucesso do Horror Drive Tour, atração no formato drive-in, o Parque Temático Hopi Hari, que fica em Vinhedo (SP), promete noites muito mais assustadoras com o Dark Christmas: a lenda de Krampus, que invade o País Mais Divertido do Mundo a partir do próximo dia 20 de novembro.

De acordo com a organização, o visitante que se aventurar pelo Hopi Hari nesta temporada, viverá uma experiência única, como uma espécie de edição especial da Hora do Horror – um dos eventos de maior sucesso do Parque. Neste formato da atração, que respeita todas as normas impostas pelo protocolo de segurança anticovid-19, o visitante será conduzido a pé, por regiões do Parque repletas de criaturas sinistras. “Para garantir a segurança de todos e o cumprimento dos protocolos de distanciamento social anticovid-19 iremos trabalhar com grupos de visitantes – com quantidade limitada de pessoas – , que farão o trajeto com total segurança, mas sem deixar de estarem imersos neste universo magicamente assustador proporcionado pela atração”, ressalta o diretor artístico Rogério Barbatti.

A organização pede ainda que os visitantes fiquem atentos aos horários de fechamento das atrações. “Em função do protocolo de segurança, nesta edição não haverá balada, palco com shows de abertura e encerramento e túneis fechados, exceto o Ghost Hotel que funcionará tematizado, já que respeita as normas de distanciamento social”, completa Barbatti.

O INÍCIO DA AVENTURA Ao entardecer, os sinos começam a soar, o Parque ganha iluminação especial e efeitos em um percurso que se inicia pela área de Wild West, a velha cidade do oeste que provocou o retorno do lendário Krampus, um ser assustador que, ao contrário do bom velhinho, pune e amedronta aqueles que não se comportaram durante o ano ou mesmo aqueles que deixaram de acreditar no Natal. Durante o caminho os visitantes serão inseridos em meio a uma batalha: Gryla, a bruxa do Natal, não contente em congelar as águas e os seres que ali viviam, quer dominar os reinos de todos os elementos. Do outro lado, Krampus é despertado das cinzas de uma fogueira, e traz com ele uma noite de Natal como nunca vista antes.

Mas a atração não é feita só de terror. Para quem se comportou bem ao longo deste ano, o parque preparou ainda o Natal Mágiko, que acontecerá em Kaminda Mundi, onde a esperança se renova e todos voltam a acreditar na magia, em uma história contada através das luzes de um grande céu estrelado, ou ainda visitar outras regiões isentas de sustos como Mistieri e Infantasia que também estarão repletas de luzes brancas, sem monstros, tematizadas somente com o tradicional clima de Natal.

De acordo com Alexandre Rodrigues, presidente do Hopi Hari, promover esta atração é, de certa forma, trazer um pouco da magia proposta pela Hora do Horror, evento que a cada ano vem batendo recorde de público, mas que, em função da pandemia não pode ser realizado. “Sabemos o quanto a Hora do Horror é esperada pelos nossos visitantes então, tentamos, com esta temática, trazer um pouco desta experiência de forma segura e divertida, para que todos possam ao menos matar as saudades”, destaca o presidente.

O Dark Christmas: a lenda de Krampus acontece de 20 de novembro a 31 de janeiro de 2021, das 11h às 20h30. Mais informações podem ser obtidas no site do Hopi Hari ou pelo telefone (11) 4210 4000.

Sobre o Parque Temático Hopi Hari Localizado no interior paulista, próximo a Região Metropolitana de Campinas, o Parque Temático Hopi Hari conta com infraestrutura completa para receber famílias, escolas, excursões turísticas e amantes de parques de todo o país. Ao todo são cinco regiões temáticas distribuídas em 760 mil metros quadrados. Além disso, conta com um dos teatros mais modernos de São Paulo (Theatro di Kaminda) e a mais rápida montanha-russa da América do Sul (Montezum) e ainda oferece mais de 40 atrações para todas as idades, mais de 20 pontos de alimentos e bebidas (incluindo comida vegana), bebedouros, enfermaria, sanitários, fraldários, área para amamentação e estacionamento para cinco mil veículos.

Data: 20 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021

Horário: 11h às 20h30

