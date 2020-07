Daniela Fortunato é aposta feminina da Rede

A professora Daniela Fortunato é um dos bons nomes femininos da Rede Sustentabilidade de Americana para a eleição deste ano. Prima da pré-candidata a prefeita pelo PDT e vereadora, Maria Giovana Fortunato, a jovem tenta uma cadeira no Legislativo americanense.

Ela é formada em Educação Física pela Faculdade de Americana, onde teve contato com o Esporte e com atletas da cidade. Considera o Esporte uma importante ferramenta de inclusão social, que contribui para a formação de valores básicos como senso de coletividade e também para o desenvolvimento dos aspectos socioculturais da comunidade.

Com apenas 17 anos abriu seu próprio negócio no mundo das artes, a academia Art American Dance, situada no bairro São Domingos, que prioriza a alta qualidade de ensino e realiza anualmente grandes produções no Teatro Municipal “Lulu Benencase”.

“Minhas grandes inspirações políticas vêm de dentro da família. Desde 1948, quando meu bisavô foi eleito prefeito de Americana, passando por gerações de familiares com intenso engajamento político, até os dias de hoje, a destacar, minha prima Maria Giovana Fortunato”, afirma Daniela.

Ela acredita que a força e a visão da mulher são transformadoras no meio político. Daniela decidiu ser pré-candidata a vereadora e entende que está preparada e disposta a lutar pela prosperidade de Americana.

Facebook: Daniela Fortunato

Instagram: @danielafort