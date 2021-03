Dani Calabresa renova visual após tratamento estético em Orlando

Dani Calabresa está com motivos de sobra para comemorar os últimos acontecimentos profissionais em sua carreira.

Ela estreou na última sexta-feira o programa ‘Dani-Se’, na GNT, o qual é apresentadora.

Aproveitando que estava nos Estados Unidos, a loira fez questão de conhecer o Spa Tonya Beauty, destino certo de diversas celebridades, como Deborah Secco, Marília Mendonça, Ronaldo Fenômeno, Luciana Gimenez e outros, para realizar um procedimento estético, que aconteceu na manhã desta terça-feira (9).

A escolha de Dani foi uma exclusividade da clínica de estética, que é uma das maiores do país norte-americano. A dona da mesma, Tonya Pereira explicou detalhes do que foi feito com a atriz.

“Ela optou pela ‘Sculp face’, trata-se de uma lift facial, uma técnica exclusiva nossa. Além disso, a Dani também fez fios de sustentação para estimular colágeno e elastina”, disse a profissional.

Segundo Tonya, os procedimentos em questão, que foram feitos por Dani e o noivo, costumam trazer à tona uma maior jovialidade e renovar o visual. No instante, ela brincou: “Estou ficando pronta para meu casamento”.

“Eu amei o resultado e o profissionalismo, saio daqui muito feliz com o trabalho que realizamos”, disse Dani.

Além do procedimento, a viagem ficou marcada por uma grata surpresa. Nos parques da Disney, em Orlando, de frente para o castelo do Magic Kingdom, local preferido da humorista e apresentadora, ela foi pedida em casamento por seu namorado há um ano, Richard Neuman.

Cauê Garcia I CG Comunicação (divulgação)