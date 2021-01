Dani Calabresa nova garota-propaganda do Bullguer

O Bullguer – rede de hamburguerias especializada em smashburguer – anuncia sua nova garota-propaganda: a atriz e comediante Dani Calabresa. Para celebrar a parceria, o Bullguer está lançando nesta semana dois lanches (Bullguer Calabresa e Hot Dog Calabresa), criados com ingredientes selecionados da Seara Gourmet, Heinz e Catupiry®.

“A Dani Calabresa representa muito bem o Bullguer: uma marca forte, jovem e divertida. Nossos consumidores vão amar os lanches preparados com ingredientes selecionados e parceiros de primeira que tornam a experiência muito mais saborosa. Com o slogan ‘A dupla que você respeita’, a marca quer reforçar a necessidade de se posicionar e do respeito ao próximo”, afirma Cátia Moura, gerente de Marketing do Bullguer.

Para divulgar a campanha de lançamento dos novos lanches, o Bullguer fará uma série de iniciativas nos canais digitais da rede, além de presença em rádios, peças nos pontos de venda e ativações com influenciadores digitais. Para conferir mais informações, acesse: www.instagram.com/p/CKOqmETAk7q

Novos lanches

Batizado de Bullguer Calabresa (R$ 29), o sanduíche foi desenvolvido em parceria com a Seara Gourmet, e leva linguiça calabresa preparada com carnes nobres e defumada naturalmente com um tempero marcante da pimenta calabresa, 100g de carne Angus, queijo prato, o delicioso cream cheese Catupiry®, cebola branca, Honey Mustard Heinz – mostarda importada da marca que chegou em edição limitada no Brasil -, rúcula, tomate fatiado, montado em um pão de brioche macio carimbado que recebe o nome da rede.

Para quem ama hot dog, a outra novidade é o Hot Dog Calabresa (R$ 24). Inspirado no lanche americano, a novidade traz a combinação do pão de hot dog, salsicha húngara preparada com carne suína, temperada com pimenta branca, alho e noz moscada e com um toque de defumado, calabresa fatiada Seara, o saboroso cream cheese Catupiry®, cebola branca, rúcula, tomate picado e Honey Mustard Heinz.

Bullguer Calabresa e Hot Dog Calabresa

Onde encontrar – Os novos sanduíches criados em parceria com a artista estarão disponíveis para consumo no salão, retirada para viagem e via delivery pelo aplicativo da Rappi. O Bullguer conta com cerca de 30 unidades localizadas em São Paulo, Campinas, Santo André, Tamboré, Cotia, Jundiaí, São José dos Campos, Santos, Rio de Janeiro (Ipanema), Belo Horizonte (Vila da Serra e Centro) e Brasília (Venâncio Shopping e Bloco C/410 Sul).

