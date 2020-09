Dall’Orto terá mulher empresária como vice

O empresário Guilherme Dall’Orto (Patriota) foi oficializado na noite desta segunda-feira (14) como candidato a prefeito de Sumaré pela coligação “Sumaré Merece Mais”, composta pelos partidos Patriota, MDB e Podemos. A microempreendedora Fernandas das Graças (MDB) será candidata a vice-prefeita. A chapa de vereadores tem 47 pré-candidatos.

A convenção conjunta dos três partidos foi realizada em um escritório no bairro Nova Veneza. Além dos presidentes das siglas, o evento contou com a participação do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL).

“A candidatura do Guilherme é importante pra demonstrar que é possível fazer política de um jeito novo. com diginidade e lealdade”, afirmou o parlamentar, que se colocou a disposição da campanha. “Vou pra rua entregar material de casa em casa se for preciso”, completou.

A candidata a vice-prefeita, Fernanda das Graças, agradeceu o convite e indicou suas principais bandeiras. “Ser candidata a vice-prefeita da cidade que eu amo e que eu escolhi para viver e criar os meus filhos é uma alegria e uma responsabilidade. Temos de olhar com carinho para o trabalho das nossas entidades assistenciais, para as crianças e para os idosos”, declarou.

O candidato a prefeito fez questão de ressaltar a diferença entre o seu grupo e os demais postulantes ao Executivo e Legislativo. “Na nossa chapa não tem vereador com mandato, secretário ou qualquer pessoa que viva da política. São pessoas comprometidas com a cidade e que esperam, através do voto, representar o sentimento de mudança que Sumaré tanto precisa”, concluiu.

Sobre

Guilherme Dall’Orto é advogado formado pela PUC-Campinas, empresário e comerciante. Sua família foi uma das fundadoras do bairro Nova Veneza, uma das regiões mais populosas de Sumaré. Em 2017, ele fundou o Instituto Mão de Irmão, organização não-governamental que desenvolve atividades culturais, esportivas e cursos profissionalizantes. Desde a sua criação, o projeto já atendeu mais de três mil pessoas.

Fernanda das Graças é microempreendedora e voluntária no projeto Tecendo Juntas no Vila, um projeto social que produz roupas destinadas a instituições de caridade, ao Hospital estadual de Sumaré e para famílias carentes de Sumaré.