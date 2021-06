Dall’Orto comenta vinda de Bolsonaro ao Patriota

Candidato a prefeito de Sumaré em 2020 e provável candidato a deputado em 2022, o empresário Guilherme Dall’Orto comentou a provável vinda do presidente Bolsonaro ao Patriota, seu partido.

A eventual filiação do presidente Bolsonaro em nada influirá nas decisões sobre a saída de nosso grupo do Partido Patriota.

Manifesto, contudo, o meu descontentamento com a condução local do partido por sua aproximação da atual administração mesmo com todas as irregularidades e impropriedades por ela cometidas.

Nossa filiação a uma nova sigla seguirá os mesmos princípios que eu e a maior parte dos filiados do Patriota Sumaré defenderam ao longo dos últimos anos: a defesa de um Estado eficiente, com incentivo ao desenvolvimento econômico e o combate aos privilégios.