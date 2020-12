Dalben vistoria áreas afetadas por chuvas em Sumaré

A equipe do deputado Dirceu Dalben (PL) percorreu as regiões de Sumaré na manhã desta terça-feira, dia 22 de dezembro, para vistoriar os pontos mais prejudicados pela forte chuva registrada na noite de ontem. Foi feito um levantamento dos pontos danificados e o parlamentar vai intermediar parceria com o Governo do Estado, junto da Administração Municipal, para viabilizar a recuperação dos locais.



“Registramos os pontos mais afetados para que possamos encontrar soluções, em parceria com a Prefeitura, garantindo recursos e trazendo melhorias para a cidade. Graças a Deus não houve incidentes graves na cidade! Temos um compromisso de lutar por mais qualidade de vida e justiça social à população e, mais uma vez, reafirmamos que Sumaré pode contar com nosso trabalho todos os dias”, destacou o deputado Dalben.



As equipes das secretarias municipais da Prefeitura de Sumaré estão promovendo as ações de limpeza e manutenção na cidade desde a noite de ontem, 21, e a Defesa Civil Municipal de Sumaré segue monitorando as áreas de risco.



Em caso de emergências a população pode entrar em contato pelos números 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).