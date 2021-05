Dalben vai ao Butantan pedir por mais vacinas

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) participou, nesta semana, de uma reunião virtual na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e reforçou a importância de acelerar a ampliação da vacinação contra o coronavírus para toda a população.

“A ampliação da imunização é fundamental para o retorno à normalidade. Sabemos dos esforços que estão sendo aplicados para que isso ocorra, mas precisamos unir forças em busca da ampliação da imunização para facilitar a vida das pessoas, movimentar a economia e tantos outros benefícios que serão possíveis”, destacou o deputado.

Na reunião, Dalben também solicitou informações sobre a validação e reconhecimento internacional da Coronavac. “Valorizamos a nossa vacina, brasileira e paulista, e parabenizamos a luta contra ações contrárias para que o Butantan saísse na frente. Esse reconhecimento da Coronavac no exterior é importante para todos!”, disse.

Em resposta, o diretor Dimas Covas informou que a incorporação da vacina envasada no Instituto Butantan ao “Passaporte Verde Digital” (certificado sanitário de covid-19 para facilitar viagens ao exterior) está em vias de ser realizada, reconhecendo, assim, o imunológico no mercado da União Europeia. O passaporte verde é utilizado para viagens dentro do bloco europeu e abrange três tipos de comprovantes: um certificado de vacinação, um certificado de teste PCR negativo e/ou um certificado de que o viajante se recuperou da contaminação.