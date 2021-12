Dalben termina ano voltando mandato para Sumaré

2021: um ano de muito trabalho e também muitas conquistas para a população de Sumaré! O deputado estadual Dirceu Dalben destinou, por meio de suas emendas parlamentares, R$ 8,8 milhões para a prefeitura e instituições da cidade e conquistou ainda, junto ao Governo do Estado, outros importantes investimentos, como a retomada da construção da ETEC e importantes obras de infraestrutura e mobilidade urbana, parte delas já em andamento.

“Temos muito a agradecer a Deus por este ano de 2021. As vacinas contra a Covid-19 chegaram e, com a imunização da população, conseguimos salvar vidas, avançar no combate à pandemia e retomar investimentos em outras áreas. Celebramos anúncios esperados há anos e vimos novas obras sendo iniciadas pelo Governo do Estado, atendendo aos nossos pedidos. São muitas melhorias e obras em andamento em Sumaré e fico muito feliz e grato a Deus em poder contribuir para levar mais qualidade de vida e justiça social a todos. Em nome do prefeito Luiz Dalben, agradeço todo o apoio recebido e reforço que o nosso mandato seguirá à disposição e lutando em busca de novas conquistas para a nossa cidade!”, falou o deputado.

Dalben destinou neste ano R$ 1,9 milhão de emendas parlamentares para investimentos na Saúde, sendo R$ 508 mil para a construção da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Maria Antonia e R$ 600 mil para aquisição de ambulâncias e vans para os serviços municipais. APAE e Pestalozzi também foram contempladas com emendas (R$ 100 mil cada) voltadas para os atendimentos dos departamentos de saúde. Outras emendas no valor total de R$ 600 mil foram indicadas para o custeio do HES (Hospital Estadual de Sumaré).

A saúde de Sumaré também foi beneficiada com a presença da “Carreta de Mamografia”, entre os dias 3 a 13 de novembro, oferecendo exames de mamografia gratuitamente às mulheres. Dalben também intermediou a abertura de novos leitos de enfermaria e UTI na cidade, além da ampliação de ofertas de exames e de vacinas.

MOBILIDADE URBANA

Com apoio do deputado estadual Dirceu Dalben , o Programa de Recape Contínuo da Prefeitura de Sumaré chegou a mais de 50% dos bairros da cidade, levando asfalto novo e mais qualidade de vida à população! Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Obras, já foram recuperados mais de 1,8 milhões de m2 de asfalto em Sumaré, abrangendo mais da metade dos 186 bairros da cidade.

Além de destinar recursos por meio de emendas parlamentares, Dalben também já conquistou para Sumaré outras importantes melhorias nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana. Uma delas é a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Sumaré e Paulínia a Rodovia Anhanguera e recebe investimentos de R$ 21,3 milhões do Governo do Estado. Iniciada em abril de 2021, a obra está próxima de ser concluída.

A Estrada Municipal Mineko Ito, que liga a região de Nova Veneza com a Área Cura, também está sendo revitalizada por meio do programa estadual “Novas Vicinais”. E as melhorias não param por aí! A pedido de Dalben, Sumaré também será beneficiada com melhorias na Estrada SMR-346 (Avenida João Argenton – Rodovia Walter Manzato), uma das principais vias de ligação com Nova Odessa, e na Vicinal Mor-433, ligação de Monte Mor com Sumaré.

“Investir em infraestrutura é investir na qualidade de vida da população e também é importante para atrair novos empreendimentos aos municípios, gerando emprego e renda! Fico muito feliz em ver essas obras em andamento, em poder contribuir com o desenvolvimento de Sumaré!”, destacou Dalben.

Também já foi anunciada a recuperação da Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, via de acesso entre a região central e a Anhanguera, por meio do programa “Estradas Asfaltadas”, bem como a construção de um viaduto entre Sumaré e Hortolândia, sobre a linha férrea (Parque Bandeirantes – Jardim Nova Europa.

BOM PRATO E CESTAS BÁSICAS

Em breve, a população mais vulnerável de Sumaré contará com uma unidade do Restaurante Bom Prato! A instalação da unidade terá um investimento de R$ 1 milhão (recurso assegurado no Orçamento 2021 por Dalben) e o contrato já foi assinado entre o Governo do Estado e organização social que será a responsável pelas refeições. O local onde serão servidas as refeições está sendo definido em conjunto pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Prefeitura. A previsão é que a unidade entre em funcionamento em março de 2022.

Sumaré foi beneficiada, ao longo do ano, com um total de 12.430 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), por intermédio do deputado Dalben, com o objetivo de garantir a refeição básica nas mesas das famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade social.

EDUCAÇÃO

Muito esperada pela população, a nova ETEC (Escola Técnica), em construção em Sumaré, terá investimentos de R$ 11,2 milhões, e vai oferecer cursos técnicos de Eletrônica, Logística, Meio Ambiente e Química, além de um curso técnico integrado ao Ensino Médio.

Neste mês de dezembro, Dirceu Dalben e o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, anunciaram a conquista de mais duas importantes melhorias estruturais em escolas da cidade: a cobertura da quadra esportiva da Escola Estadual Professora Ondina Pinto Gonzalez (Jardim Morumbi) e a construção de quadra na E.E. Professor Rubens Oscar Guelli (Jardim Santiago). As obras serão realizadas por meio do PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), iniciativa aprovada na Alesp e que permite o trâmite desburocratizado de fundos para a educação.

ESPORTES E LAZER

Outra conquista do deputado Dalben para Sumaré, em 2021, foi as novas mini arenas esportivas que serão distribuídas nas regiões de Nova Veneza (Jardim Conceição), Matão (San Martin), Área Cura (São Judas Tadeu), Jardim Campo Belo (região do Picerno) e Jardim do Ipês (região do Maria Antonia). Os equipamentos terão quadra de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED.

Para a instalação das mini arenas, o deputado destinou R$ 1,05 milhão de suas emendas parlamentares para a cidade. Recentemente, o deputado Dalben também anunciou a destinação de recursos para auxiliar na reforma do Centro Esportivo e de campos de futebol de Sumaré. Ao todo, as emendas parlamentares somam R$ 745,3 mil.

HOSPITAL REGIONAL

E para fechar o ano com chave de ouro, Dalben ainda conseguiu assegurar no Orçamento de 2022 do Estado, conforme aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), R$ 50 milhões para a Unicamp, para custeio do complexo de Saúde já existente e início da construção de um novo Hospital Regional à população.

“Contem sempre com nosso mandato e nosso empenho para que este novo complexo hospitalar saia do papel o mais breve possível, ampliando a quantidade de leitos e vagas para a população, contribuindo também para reduzir a chamada ‘fila CROSS’ – Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde”, afirmou o deputado.

E também a reserva de R$ 20 milhões no Orçamento Estadual de 2022 para expansão de clínicas veterinárias públicas para famílias de baixa renda no estado, conforme proposto pelo próprio deputado em projeto de lei (PL nº 125/2021);

Em toda sua trajetória política, o compromisso de Dalben sempre foi realizar um mandato próximo da população, ouvindo as necessidades dos moradores e defendendo os interesses coletivos. Com sua experiência como vereador e prefeito de Sumaré, o deputado agora segue trabalhando pelo fortalecimento dos municípios paulistas – para que ofereçam serviços de qualidade à população e tenham uma infraestrutura capaz de atrair novos investimentos, novas empresas, que gerem mais emprego e renda aos moradores.

Desde o início do mandato, Dalben já conquistou mais de R$ 20,1 milhões, de emendas parlamentares, para Sumaré. “Em 2022, seguimos firmes, com fé e trabalho, para ver as nossas cidades cada vez mais desenvolvidas!”, finalizou o deputado.