Dalben solicita vigilância redobrada em Viracopos

Atento e preocupado com o aumento de casos de contaminados pela Covid-19 em todo o país, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) solicitou ao Governo do Estado de São Paulo, à DRS VII (Diretoria Regional de Saúde) e à Prefeitura de Campinas, que sejam promovidos todos os mecanismos possíveis para redobrar a vigilância nos aeroportos de Viracopos e dos Amarais, em Campinas, para combater a disseminação de novas variantes do coronavírus.

“Sabemos que o enfrentamento desta doença é um desafio constante, bem como as ações para minimizar os efeitos causados às famílias paulistas. E, diante de novas variantes em circulação, inclusive já detectadas em território brasileiro, contamos com mais esse esforço para que sejam mantidos profissionais especializados da vigilância sanitária nos aeroportos”, destacou o parlamentar.

O deputado sumareense ressaltou, ainda, que a circulação de novas variantes do vírus também reflete no agravamento da ocupação do Sistema Público de Saúde do estado de São Paulo e de todo o país.

“Estamos falando de variantes que podem possuir um grau de contaminação e sequelas maiores do que aquelas já identificadas. O aumento de contágio causa, por consequência, um grande aumento no número de ocupação de leitos, tanto de enfermaria quanto de unidades de terapia intensiva. Todos os esforços estão sendo aplicados, mas precisamos fortalecer medidas para barrar a disseminação de novas cepas. Seguiremos na luta, ao lado da população, para que possamos vencer o coronavírus”, finalizou.