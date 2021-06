Dalben vai a Brasília e se reúne com presidente nacional do PL

O deputado estadual Dirceu Dalben esteve nesta semana em Brasília, para cumprir diversas agendas em busca de recursos e melhorias para as cidades paulistas. Entre os compromissos, o parlamentar participou de reunião com o presidente nacional do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, para discutir políticas nacionais e também voltadas para as cidades paulistas.

“Foi uma excelente conversa, onde pudemos trocar experiências e tratar de modo geral sobre a importância dos deputados na construção de políticas públicas visando melhorar a qualidade vida da nossa população. Agradeço ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por nos receber, pelo diálogo muito produtivo e pela parceria de luta, sempre pensando no desenvolvimento das nossas cidades!”, disse Dalben.

Na oportunidade, o parlamentar sumareense – que é vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) -, também destacou a recente disponibilização de recursos de emendas dos deputados paulistas para a aplicação na Saúde dos municípios.

“O Governo do Estado atendeu ao pedido dos parlamentares no sentido de ‘acelerar’ o pagamento das emendas, cuja transferência de valores se deu pela modalidade de repasse Fundo a Fundo. A medida permite celeridade à disponibilização dos recursos às cidades em um momento muito importante, viabilizando assim o atendimento digno às pessoas que precisam”, finalizou o deputado Dalben. O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, também participou da reunião.