Dalben reitera pedido por Hospital de Campanha Regional

Preocupado com o avanço da disseminação da covid-19 e o sistema de saúde, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) acionou o Governo do Estado de São Paulo para reiterar seu pedido de abertura do Hospital de Campanha Regional na Região Administrativa (RA) de Campinas.

A medida foi tomada logo após recente reunião entre os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), na qual foram apresentados números que indicam o aumento de pacientes contaminados pela Covid, bem como a insuficiência de estrutura hospitalar para fazer frente à demanda do momento.

“Estamos acompanhando todos os esforços aplicados pelos gestores municipais, mas, ainda assim, os municípios precisam de auxílio do Governo Estadual. A implantação de uma nova unidade de saúde regional seria de extrema importância para a ampliação dos atendimentos da população acometida pela doença. A união é uma ferramenta fundamental nessa luta pela preservação de vidas!”, explicou o deputado Dalben.

Lutas

Para garantir que a população seja assistida da melhor maneira possível durante este período de pandemia, o parlamentar também tem reiterado diversas solicitações ao Governo Estadual ao longo do último ano, entre eles o aumento no número de leitos hospitalares de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), respiradores, insumos diversos e o fornecimento de mais doses da vacina contra o coronavírus para os municípios paulistas.

O parlamentar também propôs a isenção de pedágio aos caminhoneiros, a fim de assegurar o abastecimento à população; a diminuição da alíquota do ICMS incidente na gasolina, etanol e diesel e a Flexibilização da Lei do Cadin, o que suspenderia o registro de dívidas com órgãos ou entidades estaduais no Cadastro, permitindo, assim, que os negativados possam financiar recursos e celebrar outros convênios que contribuam com a manutenção de seus negócios.

Dalben ainda apresentou um projeto de Lei autorizando o Governo de São Paulo a conceder auxílio emergencial aos portadores de sequelas decorrentes da contaminação pelo coronavírus, por até seis meses. O deputado ainda luta pela inclusão de condutores do transporte escolar em programas de auxílio econômico, o aumento da oferta de alimentação nos restaurantes populares e o aumento no número de ônibus.