Dalben reforça pedido por cestas básicas a famílias carentes

Garantir a refeição básica nas mesas das famílias paulistas que mais precisam. É com esse objetivo que o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) reforçou o seu pedido ao Governo do Estado de São Paulo para que seja providenciada a distribuição imediata de cestas de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“A pandemia tem causado grandes impactos à população paulista, principalmente às famílias que mais precisam. Diante disso, estamos solicitando que o Governo do Estado providencie a distribuição de cestas básicas para contribuir com quem está passando por dificuldades e garantir a segurança alimentar e nutricional em suas casas”, destacou o deputado Dalben.

Desde o início da pandemia, o parlamentar sumareense também defende a continuidade da oferta de merenda escolar mesmo durante o período em que as aulas estiverem suspensas, além da ampliação da distribuição de refeições nos restaurantes populares enquanto os refeitórios permanecerem fechados para evitar aglomerações.

“É preciso auxiliar o sistema público de saúde, de todas as formas possíveis, mas também é preciso olhar com atenção e carinho à população que anseia por ajuda nesse momento de isolamento social. O Governo do Estado precisa disponibilizar investimentos e manter ações que amenizem as consequências da pandemia para a população mais vulnerável”, finalizou.