Dalben quer parque linear no Quilombo

Membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) está propondo que o Governo do Estado elabore projeto que contemple a implantação de um Parque Linear às margens do Ribeirão Quilombo, bem como sua despoluição.

“A Região Metropolitana de Campinas tem sido palco de investimentos de grande porte e a despoluição do Ribeirão Quilombo e implantação de projeto sustentável permitirá uma melhoria da qualidade de vida do nosso povo, possibilitando o restabelecimento da fauna e flora, bem como a geração de empregos”, enfatiza o deputado sumareense.

O curso d’água do Ribeirão Quilombo possui 54,7km desde a sua nascente, em Campinas, até a sua foz no Rio Piracicaba, em Americana, passando também por Paulínia, Sumaré e Nova Odessa.

“Sabemos que a medida é possível, pois projeto parecido em andamento na capital paulista, que acontece em parceria com a iniciativa privada e prevê infraestrutura completa nas margens do Rio Pinheiros. Queremos trazer essa melhoria para nossa região, sobretudo aos municípios que são cortados pelo rio”, explicou Dalben.

Além de garantir a conservação ambiental, a revitalização desse espaço também proporcionará melhor qualidade de vida e solucionará o histórico problema de alagamentos em diversos pontos da região, como, por exemplo, ruas do Jardim Primavera em Sumaré.