Dalben quer mais vagas via CROSS para a RMC

Acompanhando de perto as ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) tem levado solicitações ao Governo do Estado de São Paulo para fortalecer o sistema de saúde da região e oferecer um atendimento digno às pessoas acometidas pela Covid.

Neste sentindo, o parlamentar sumareense protocolou ofício na Secretaria Estadual de Saúde reforçando a necessidade de ampliação imediata do número de vagas via CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde) ofertadas para Sumaré e demais cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A medida já é defendida pelo deputado desde o início da pandemia.

“Precisamos de uma interferência do Governo do Estado para atender a nossa população com a rapidez que as urgências em saúde exigem. As complicações causadas pelo vírus necessitam de uma estrutura muito além do que os municípios podem fazer frente, sobretudo devido ao custo. É difícil para os gestores públicos, para as famílias e, principalmente, para os pacientes que ficam na fila aguardando por uma vaga em unidade com todo o suporte necessário para o seu tratamento. Isso precisa mudar!”, citou.

Dalben destacou, ainda, que as Prefeituras estão concentrando todos os seus esforços para a manutenção das unidades municipais, mas os pacientes que precisam de atendimentos mais complexos não podem esperar. “Estamos em mais essa luta para fortalecer o sistema de saúde na nossa região neste momento de enfrentamento à Covid-19”, finalizou.

Hospital de Campanha

Recentemente, o deputado sumareense também reiterou ao Governo de São Paulo seu pedido de abertura do Hospital de Campanha Regional na Região Administrativa de Campinas.

“A implantação de uma nova unidade de saúde regional seria de extrema importância para a ampliação dos atendimentos da população acometida pela doença. A união é uma ferramenta fundamental nessa luta pela preservação de vidas!”, disse.

Além disso, Dalben articula, trabalhando junto a prefeitos e secretários municipais de Saúde da região, a possibilidade de habilitação de novos leitos de UTI em hospitais particulares, santas casas e hospitais públicos, visando dar uma retaguarda no atendimento à população.

Outra medida defendida pelo parlamentar é o fornecimento de mais doses de vacinas para os municípios da Região Metropolitana de Campinas, bem como a antecipação do pagamento de emendas parlamentares voltadas à saúde.