Dalben propõe passe livre pra estudantes de enfermagem

Com o objetivo de apoiar a formação técnica em enfermagem e facilitar a inserção dos futuros profissionais no mercado de trabalho, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa) o projeto de Lei (nº 462/2021), autorizando o Governo do Estado a conceder passe livre em ônibus intermunicipais a estudantes de Enfermagem, de nível médio, para a realização de estágio.

“As funções que os técnicos de enfermagem desenvolvem são extremamente importantes e, ao longo desse período de pandemia, observamos a crescente busca pela profissionalização voltada aos cuidados e acompanhamentos de pessoas em tratamento médico. A prática proporcionada pelos estágios garante a plena formação, além de contribuir com as unidades hospitalares por meio do aumento da mão de obra”, destacou Dalben.

De acordo com projeto de Lei, o benefício será concedido a estudantes pelo mesmo período do estágio e o tempo necessário para o efetivo deslocamento entre a residência e o local de trabalho.

“A saúde é uma das prioridades do nosso mandato! Além de projetos de leis, também já garantimos muitos equipamentos, ambulâncias e o custeio de serviços prestados à população em hospitais e unidades de saúde de diversos municípios paulistas. Seguimos com fé e muito trabalho!”, finalizou o deputado.