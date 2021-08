Dalben propõe criação do Centro de Interdisciplinaridade da Covid

Sempre atento às necessidades da população paulista, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) uma proposta de criação de unidades estaduais do CICOVID (Centro de Interdisciplinaridade da Covid), para o tratamento das sequelas de pessoas já recuperadas da covid-19.

“Estamos vencendo a pandemia. Entretanto, as sequelas de pacientes acometidos pela covid perduram por muito tempo. Ainda que o SUS tenha condições para acolher esses pacientes, entendo que o Governo do Estado deva criar uma estrutura própria para atendimento de quem permanece enfrentando os desafios pós-contaminação da doença, possibilitando o retorno mais rápido às atividades normais da vida”, justificou o parlamentar.

De acordo com projeto de Lei nº 464/2021, o CICOVID poderá contar com estrutura própria ou ser executado por meio de convênio com a iniciativa privada.

Além disso, o tratamento disponibilizado deverá contar com equipe multidisciplinar de profissionais de saúde de diversas especialidades, como: cardiologista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; oftalmologista; endocrinologista; dermatologista; gastroenterologista; neurologista e psicólogos.

“O Governo do Estado já protagonizou o combate à pandemia através da vacinação. Agora pode, de igual forma, protagonizar a cura daqueles que foram acometidos pela doença, indicando que se importa com a vida das pessoas. Estamos falando de uma proposta que vai muito além de um projeto jurídico, mas, sim, de uma sincera demonstração de amor e cuidado ao próximo”, finalizou Dalben.