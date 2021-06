Dalben pede interligação entre Jd Bandeirantes e Nova Europa (Hortolândia)

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, participou na terça-feira (15) de reunião entre Chefes do Executivo de diversos municípios paulistas na Casa Civil do Estado de São Paulo. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Dirceu Dalben e tratou sobre demandas importantes para o melhor atendimento à população, especialmente relacionadas a projetos que já estão em tramitação nas secretarias do Governo do Estado.

O prefeito Dalben destacou a importância do diálogo para os municípios: “é a primeira vez que Sumaré tem um representante na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). As dificuldades que tínhamos antes eram enormes, mas, com a ajuda do deputado Dalben, temos avançado em áreas que há muito tempo eram aguardadas pela nossa população”.

Foi pleiteado o início imediato das obras para construção de uma ponte de interligação entre o município (no Jardim Bandeirantes) e Hortolândia (Nova Europa), melhorando as condições de mobilidade, em especial para incentivo às empresas localizadas na região. Vele lembrar que, ainda na Área Cura de Sumaré, as obras na Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, mais conhecida como “Estrada da PPG”, estão concluídas. A via foi duplicada pela Prefeitura de Sumaré, ganhou ciclofaixa, paisagismo completo e iluminação pública, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

Além de solicitar melhorias para Sumaré, com a inclusão das estradas municipais Angelo Furian (região de chácaras de Sumaré até a cidade de Nova Odessa), e Norma Marson Biondo (ligação entre Sumaré e Monte Mor) no programa estadual “Nova Estradas Vicinais”, Luiz Dalben, que é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), também solicitou a análise do Governo do Estado para que o conselho possa utilizar recursos do FundoCamp para ações de enfrentamento à Covid-19.

Luiz Dalben também destacou a necessidade de melhorias na estrada municipal Teodor Condiev (entre Sumaré e Hortolândia), proporcionando desenvolvimento a todo o modal de transporte do município. Por último, o prefeito pediu atenção especial para que seja realizada a iluminação pública completa na Rodovia Virgínia Viel Campo Dall ´Orto, que liga a região central à Rodovia Anhanguera.

“Foi um encontro bastante produtivo. Esperamos, em breve, anunciar novas e importantes conquistas para a população sumareense. Agradeço ao Governo do Estado por nos receber e ao deputado Dalben por todo o apoio em busca de melhorias para a nossa cidade”, finalizou o prefeito Luiz Dalben.

“Desde o início do nosso mandato, tenho colocado em prática o que acredito que vai contribuir com os municípios, aproximando o Poder Executivo da Alesp e favorecendo o diálogo que, muitas vezes, são difíceis de acontecer. Agora, esperamos que as demandas sejam analisadas e que possamos levar boas notícias em breve para os municípios. Fico feliz e grato a Deus em poder contribuir com o nosso trabalho para que as melhorias cheguem a todos”, destacou o deputado Dirceu Dalben.