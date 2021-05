Dalben participa de entrega de vouchers do ‘Alimento Solidário’

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) participou na manhã desta quinta-feira (27), em Campinas, da cerimônia para a entrega de vouchers para 14 mil cestas básicas viabilizadas para as 21 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), por meio do programa estadual ‘Alimento Solidário’. A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Mara Dalben, também esteve presente no evento, que contou com número controlado de participantes e seguiu todas as medidas sanitárias.

A iniciativa do Governo do Estado vai ao encontro de mais uma das recentes solicitações do deputado sumareense para que fosse promovida a distribuição imediata de alimentos para todas as famílias em situação de vulnerabilidade social na Região Metropolitana de Campinas.

“As famílias mais vulneráveis estão sendo muito impactadas pela pandemia e o nosso mandato está trabalhando todos os dias para minimizar essas dificuldades. Nosso mandato vai continuar empenhado para que mais cestas básicas sejam disponibilizadas, possibilitando ampliar o atendimento e garantir a segurança alimentar e nutricional às pessoas que mais precisam, bem como outras medidas importantes para auxiliar a população a passar por este momento”, destacou o deputado Dalben.

“Deixo aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos para que essa iniciativa fosse possível e registro também meus parabéns a todos os municípios que estão promovendo iniciativas buscando levar mais qualidade de vida e justiça social àqueles que mais precisam”, acrescenta.

As cestas básicas são repassadas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), com o objetivo de garantir a refeição básica nas mesas das famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade social. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com as Secretarias Municipais de Inclusão Social ou nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social).

Em iniciativas anteriores, o parlamentar sumareense defendeu a continuidade da oferta de merenda escolar mesmo durante o período em que as aulas estiverem suspensas, além da ampliação da distribuição de refeições nos restaurantes populares enquanto os refeitórios permanecerem fechados para evitar aglomerações. As medidas também foram tomadas pelo Governo do Estado.