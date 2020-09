Dalben pai ‘turbina’ asfalto com R$ 1,27 mi

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) tem uma excelente notícia para Sumaré: a liberação de mais R$ 1,27 milhão do Governo do Estado para a realização de obras de infraestrutura urbana no município! O recurso é referente a emenda parlamentar apresentada pelo deputado e o crédito suplementar foi aprovado nesta terça-feira, dia 29, pela Câmara de Vereadores do município. Segundo o prefeito Luiz Dalben, os valores serão investidos na construção de uma nova ponte na Estrada Municipal Mineko Ito (Estrada do Barreiro), o que vai permitir a duplicação da via, e também em melhorias na Avenida Santo Irineu, na região do Matão.

“É com muita alegria que anunciamos mais essa importante conquista para a população de Sumaré. Com a liberação desta verba, nosso mandato está destinando, até o momento, R$ 5,87 milhões em emendas parlamentares para obras de infraestrutura, pavimentação e recapeamento na cidade. É uma satisfação muito grande poder contribuir com o desenvolvimento de Sumaré e agradeço aos vereadores pela agilidade na aprovação dessas verbas, reconhecendo a importância dessas obras para a população. Seguimos trabalhando para que mais investimentos cheguem à Sumaré e demais municípios paulistas”, explicou o deputado Dirceu Dalben.

O prefeito Luiz Dalben também agradeceu. “Agradecemos todo o trabalho e dedicação do nosso deputado estadual Dirceu Dalben – sempre nos auxiliando na construção de uma cidade cada vez mais moderna e melhor para se viver –, assim como aos vereadores, que muito têm nos apoiado para que Sumaré continue no caminho do progresso. É uma união de esforços e quem ganha é sempre a população”, ressaltou o prefeito sumareense.

De acordo com o chefe do Executivo, parte da verba será utilizada na construção de uma nova ponte na Estrada do Barreiro, necessária para a duplicação do trecho desta importante via nas proximidades da Estrada Municipal Valêncio Calegari, garantindo maior fluidez e segurança no trânsito local.

Outra parte será destinada para melhorias na Avenida Santo Irineu, na região do Matão, dentro de um projeto de prolongamento da via do Jardim Santa Clara até o Parque Regina, que tem o objetivo de integrar os bairros da região e melhorar a mobilidade urbana, uma vez que vai possibilitar a divisão do fluxo de veículos da Avenida Emílio Bosco.

Com a aprovação da suplementação no Orçamento Municipal pela Câmara, agora a Prefeitura de Sumaré dará continuidade aos trâmites legais para realização das obras.