Dalben indica emendas para saúde e obras

A fim de fortalecer os municípios paulistas e garantir mais qualidade de vida à população, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) está colocando recursos no Orçamento do Estado de 2021 para auxiliar prefeituras, hospitais e instituições nas áreas de Saúde e Infraestrutura Urbana.

“Nosso objetivo é que os municípios e outras instituições ofereçam um atendimento em Saúde digno e de qualidade a todos, além de contribuir para que as cidades tenham melhor infraestrutura, para que possam atrair novas empresas, novos empreendimentos que gerem mais emprego e renda à população”, explicou o deputado.

Para a área da Saúde, Dalben está indicando emendas para a Prefeitura de Sumaré – a fim de auxiliar na construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Maria Antonia –, para o Hospital Estadual de Sumaré, APAE de Sumaré e Associação Pestalozzi. Em Campinas, serão beneficiadas instituições que são referências estadual e nacional na assistência em Saúde, como o HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp, o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) e os hospitais Boldrini e Sobrapar. Ainda devem receber recursos indicados pelo deputado, para aplicação na Saúde, os municípios de Nova Odessa, Guapiaçu, Herculândia, Paraguaçu Paulista, Tupã, Piratininga, Batatais, Salto e Salmourão, além da Santa Casa São Vicente de Paulo de Tanabi, Hospital Beneficente Unimar (Marília), Irmandade Beneficente São José (Gália) e o Hospital Amaral Carvalho, também conhecido como Hospital do Câncer de Jaú.

Já na área de Infraestrutura Urbana, Dalben está indicando recursos para as prefeituras de Sumaré, Americana, Cordeirópolis, Tanabi e Bálsamo.

“Estamos nos empenhando a cada ano para aumentar ainda mais os investimentos do Governo do Estado nos municípios paulistas. É um compromisso que assumimos: ser um deputado presente, realizar um mandato próximo da população e é isso que estamos fazendo, destinando recursos para áreas onde a população mais precisa. Também seguimos trabalhando no sentido de intermediar outras demandas de grande porte, como a duplicação de rodovias, ampliação de hospitais, conclusão de unidades de saúde e de ensino que estavam paralisadas, entre outras obras de grande importância para o desenvolvimento das cidades. Nosso papel como deputado é justamente fazer essa ponte entre as cidades e o governo estadual, defendendo os interesses das comunidades e lutando por mais qualidade de vida e justiça social a todos”, destacou Dalben.