L Dalben envia à Câmara projeto que autoriza compra de vacinas

O prefeito Luiz Dalben enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que formaliza a adesão de Sumaré no Consórcio Público para a compra de vacinas contra o coronavírus, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Com a medida, a cidade poderá adquirir doses da vacina independentemente, acelerando a imunização no Município. O projeto será votado durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 9.

Além da participação no Consórcio, o projeto também autoriza a abertura de dotação orçamentária própria para a compra dos imunizantes. Após a lei ser aprovada o documento será enviado para FNP para dar continuidade ao processo. A compra das vacinas dependerá da oferta dos produtos no mercado e as doses serão complementares às enviadas para a cidade pelo Plano Nacional de Imunização.

“Temos grande urgência em vacinar nossos munícipes, porém, com a grande necessidade, recebemos poucas doses do Governo do Estado. Nossa preocupação com a saúde da população nos fez manifestar nosso interesse em aderir ao Consórcio e aguardamos a aprovação do projeto de lei para darmos prosseguimento no processo. Neste momento, muitos governadores e prefeitos estão em negociação para a compra dessas vacinas, porém, sabemos que dependemos da oferta das doses no mercado, que no momento estão escassas. Projetamos comprar o máximo de doses disponíveis, de marcas que receberam a aprovação da Anvisa. Nos empenhamos para acelerar a imunização da nossa população e frear a transmissão do coronavírus. Fomos a primeira cidade da região a se preparar contra a doença e a vacinação é fundamental para a proteção da população”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Em Sumaré, 10.966 pessoas já tomaram a primeira dose e 4.183 receberam a segunda dose. A cidade aguarda o recebimento de novas doses do Governo do Estado para ampliar a vacinação para a Melhor Idade a partir dos 75 anos.