Dalben entrega nova escola municipal no Picerno

O prefeito Luiz Dalben inaugurou nesta sexta-feira, dia 4, a Escola Municipal Profª Maria Luisa Cia Medeiros, no Portal Bordon, região do Picerno, com capacidade para atender 430 crianças de 4 a 6 anos. O investimento na creche é de R$ 2,2 milhões, por meio de convênio com o Governo Federal. Também participaram da entrega secretários municipais, vereadores da cidade e o deputado estadual Dirceu Dalben.

Com uma área de 1.100 m² de área construída, a escola possui nove das salas de aula, salas administrativas, sala multiuso, banheiros adaptados, pátio coberto, sala de apoio à informática, playground e refeitório. A creche está instalada na rua Deolindo Basso, nº 07.

“Este convênio foi firmado em 2014, porém, a gestão anterior abandonou a obra, que estava no começo. Com miuto esforço e trabalho sério, retomamos as obras e hoje entregamos para a população um espaço de qualidade e que irá oferecer um ensino digno aos nossos pequenos. Este é mais um investimento na educação da cidade, que também já ampliou 2.900 vagas do Ensino Infantil à graduação, reformou e ampliou escolas, implantou ar condicionado e lousa digital em todas as salas de aula, além de entregar anualmente kits de uniforme e material escolar. Nosso compromisso é oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças e adolescentes, formando ainda cidadãos de bem. Realizamos investimentos em todos os níveis de ensino, tanto na parte pedagógica como estrutural, fortalecendo a Educação como um todo em nossa cidade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, a Educação de Sumaré tem recebido investimentos. Foram criadas mais 2.900 vagas do Ensino Infantil à Graduação, as Escolas de Educação Infantil receberam novos parquinhos, foram instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e dependências das escolas, foram implantados na cidade pólos da FATEC, ETEC e Univesp, além da entrega anual de kits de material e uniforme escolar. As escolas municipais São Judas Tadeu, região da Área Cura, e na EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari, região do Maria Antonia, contam com Ensino em Tempo Integral, como um projeto piloto. O cardápio da merenda escolar foi readequado, além da introdução de alimentos da agricultura familiar. E novas escolas estão em construção.

E com a necessidade do isolamento social, as aulas ocorreram de forma remota via plataforma digital criada pela Municipalidade. Para os alunos que não possuiam acesso ao sistema, as escolas disponibilizavam atividades impressas, que eram retiradas nas unidades. Em substituição à merenda escolar, complemento das refeições diárias para muitos alunos, os estudantes das escolas municipais e Proeb receberam kits nutricionais. Também foram entregues 1.500 unidades de Chromebooks aos professores e especialistas para a realização de atividades interativas entre professores e alunos.

E o projeto Jovem Empreendedor foi implantado em 100% das salas de aula municipais, beneficiando cerca de 17 mil alunos do Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos). Os professores receberam uma capacitação específica para passar o conhecimento aos alunos com a finalidade de disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil.