Dalben é reeleito vice na Comissão de Finanças da Alesp

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) foi reconduzido para o cargo de vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Dalben, que esteve na função ao longo do último biênio, foi reeleito por unanimidade durante a sessão virtual realizada nesta quarta-feira (19).

“Agradeço à indicação e a oportunidade de participar, mais uma vez, como vice-presidente desta importante Comissão de Finanças. Sempre respeitando a população paulista, vamos seguir trabalhando para fazer um orçamento mais justo para o nosso estado”, destacou Dalben.

Composta por 11 integrantes, a CFOP é responsável por analisar proposições e assuntos, inclusive os de competência de outras Comissões, relacionados à atividade financeira do Estado, bem como fiscalizar a execução orçamentária, entre outros projetos que tratam de impacto orçamentário. A Comissão de Finanças também analisa e elabora os pareceres sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Durante o primeiro biênio do parlamentar sumareense na vice-presidência, a comissão analisou mais de 268 pareceres divididos em 150 reuniões.

Como vice-presidente, Dalben também presidiu quatro importantes audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa de São Paulo para discussão do Orçamento de 2020 do Estado.

As reuniões aconteceram nas regiões de Campinas, São José do Rio Preto, Bauru e Ribeirão Preto, onde os moradores, prefeitos, vereadores e lideranças tiveram a oportunidade de dar suas sugestões e opiniões, apontando quais são as prioridades em cada localidade: saúde, educação, segurança, obras de infraestrutura, transporte, entre outros.

A eleição desta quarta-feira ocorreu em ambiente virtual com transmissão da Rede Alesp na TV e no Youtube.