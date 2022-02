Dalben e Henrique vão a ministro Tarcísio cobrar obra de viadutos

Em busca de acelerar a execução de importantes obras de mobilidade na região, os deputados Dirceu Dalben (estadual) e Henrique Stein (federal), reuniram-se nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, em São Paulo, ao lado dos prefeitos Luiz Dalben (Sumaré), Zezé Gomes (Hortolândia) e Leitinho (Nova Odessa), com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Em conjunto, as autoridades solicitaram a intervenção imediata do ministro Tarcísio para cobrar da concessionária Rumo Malha Paulista o início das obras previstas em contrato, principalmente os viadutos ligando a área central de Sumaré com a região de Nova Veneza e os viaduto que vão sobrepor a linha férrea em Hortolândia e Nova Odessa.

Também foi solicitada a atenção do ministro para a realização das manutenções diárias que a empresa responsável pela malha viária tem deixado de fazer em Sumaré e demais cidades da região, como roçagem e limpeza no entorno de toda extensão dos trilhos.

Segundo o deputado Dalben, a reunião foi muito produtiva. “Essas obras são muito aguardadas pela população e vão representar um grande salto no desenvolvimento das cidades beneficiadas. Já existem projetos prontos, existem prazos a serem cumpridos e o nosso mandato seguirá empenhado para que essas melhorias aconteçam o quanto antes”.

“A nossa atuação agora vai ser conversar com a Rumo. Como já temos os projetos aprovados, tem previsão contratual e está no cronograma, obviamente, nós vamos atuar para que essas obras comecem imediatamente. São obras que vão representar muito para a população. Contem com o nosso esforço”, disse o ministro.

O resultado positivo também foi destacou pelo deputado federal licenciado, Henrique Stein. “Obrigado ministro Tarcísio por nos atender e, de pronto, nos proporcionar essa notícia importante para a nossa região no sentido de cobrar a execução destes tão sonhados viadutos”.

Luiz Dalben, prefeito de Sumaré, destacou a importância do diálogo para a realização o andamento destas obras tão esperadas. “A palavra é gratidão! Muito obrigado pela oportunidade de encaminharmos as nossas solicitações e de nos responder positivamente. São obras de infraestrutura que representarão granes melhorias para mobilidade regional”, disse.

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho, reforçou a união regional “em busca de obras na linha do trem que vão melhorar o trânsito e aumentar a segurança dos pedestres. Obrigado ao Ministro e aos nossos Deputados por essa reunião de trabalho”.

“Quero agradecer aos deputados Dirceu Dalben e Henrique do Paraíso. Ficamos muitos felizes em saber que o ministro irá se debruçar sobre a questão. Tenho certeza que com essa união de esforços o nosso viaduto deixará de ser um sonho para se tornar realidade”, completou o prefeito Zezé Gomes, de Hortolândia.