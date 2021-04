Dalben destina R$ 11,4 milhões em infraestrutura para Sumaré

“Vamos chegar aos 3 milhões de metros quadrados de asfalto novo!”. Foi assim que o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) definiu as obras que acontecem diariamente em todas as regiões da cidade, por meio do PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré. Nesta quinta-feira, 8 de abril, foi a vez da Rua das Olivas, Jardim Basilicata, na região do Picerno, receber a melhoria.

No começo da semana, segunda-feira, as equipes municipais trabalharam na recuperação do asfalto na Região de Nova Veneza – Rua Dez de Maio (Residencial Parque da Amizade) e Rua Teresina (Jardim Santa Eliza). Já nesta sexta-feira, o PRC estará na região do Matão.

O programa lançado pelo prefeito Luiz Dalben acontece desde 2017 e, há dois anos, conta com recursos de emendas garantidas pelo parlamentar sumareense. Até agora, já foram 1 milhão de metros quadrados em centenas de ruas e avenidas da cidade, mas a meta é triplicar essa metragem, chegando, assim, aos 3 milhões de metros quadrados de asfalto novo.

“Por meio das nossas emendas parlamentares, estamos contribuindo para que a gestão Luiz Dalben melhore a qualidade de vida da população. A falta de asfalto prejudica de diversas formas, seja com a falta de conforto devido à poeira constante ou danificando veículos. Hoje, ao andar pela cidade, conseguimos ver muitas ruas e avenidas renovadas e esse trabalho vai continuar. A nossa meta é chegar aos 3 milhões de metros quadrados de asfalto novo, atendendo todas as ruas que precisam dessa melhoria”, destacou o deputado.

O prefeito Luiz Dalben agradeceu pela parceria. “Para nós é uma alegria muito grande ter um deputado estadual amigo, presente e que conhece cada rua da nossa cidade. É um trabalho conjunto que já está rendendo muitos frutos e quem ganha é sempre a nossa população. Agradecemos por todo apoio!”, disse o prefeito.

Primeiro deputado estadual eleito por Sumaré, Dirceu Dalben (PL) já garantiu R$ 11,4 milhões de emendas parlamentares, individuais e voluntárias, para o município aplicar em obras de infraestrutura, como pavimentação e recapeamento asfáltico. Parte dos recursos segue em fase de liberação pelo Governo do Estado.

“Fico muito feliz em ver nossa cidade se desenvolvendo e mais feliz ainda por poder contribuir, como deputado estadual, para que obras como essas aconteçam em todas as regiões, melhorando a mobilidade urbana e garantindo mais segurança e conforto aos motoristas”, enfatizou Dalben.