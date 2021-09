Dalben convida população da região pra discussão

Vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) convida a população da região de Campinas para participar de audiência pública nesta sexta-feira, dia 24, que vai discutir o Orçamento de 2022 do Estado. O objetivo é ouvir as demandas e sugestões dos moradores, a fim de distribuir de forma justa os recursos estaduais entre os municípios paulistas e melhorar a qualidade de vida da população.

O encontro acontecerá a partir das 10h, na Câmara Municipal de Campinas, localizada na Avenida da Saudade, nº 1.004, bairro Ponte Preta. “A participação popular é essencial para o processo de desenvolvimento e fortalecimento dos municípios. As audiências são uma excelente oportunidade para os moradores darem suas sugestões, opiniões, apontando onde consideram melhor investir os recursos estaduais, quais são as prioridades em sua cidade: saúde, educação, segurança, obras de infraestrutura, transporte, entre outros. É uma importante ferramenta de gestão compartilhada, por isso, moradores, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias da região de Campinas, todos estão convidados a participar e apresentar suas sugestões, demandas locais e regionais”, explicou Dalben.

Devido à pandemia de Covid-19, o evento será realizado de forma híbrida, ou seja, poderá haver participação presencial, com limite de pessoas, e também virtual. Para participar virtualmente (via plataforma Zoom), é necessário se inscrever antecipadamente por meio do formulário no portal da Alesp (www.al.sp.gov.br), aba “Audiências Públicas do Orçamento“. Além disso, o público também pode participar por meio do WhatsApp, número (11) 9 3404-9001, ou enviar sua contribuição pelo site da Assembleia Legislativa até 30 de setembro. Todo o encontro será transmitido pela Rede Alesp na TV e redes sociais.

Além da audiência pública em Campinas, Dalben ainda presidirá as reuniões nas cidades/regiões de São José do Rio Preto e Barretos (dia 1º de outubro). O parlamentar já presidiu as audiências realizadas em Mococa, Ribeirão Preto e Bauru.

SERVIÇO – Audiências que serão presididas pelo deputado estadual Dirceu Dalben

CAMPINAS

24 de setembro, às 10h

Câmara Municipal

BARRETOS

1º de outubro, às 10h

Câmara Municipal

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1º de outubro, às 19h

Câmara Municipal