Dalben conquista viaduto entre Sumaré e Hortolândia

Mais uma excelente notícia para a população de Sumaré e Hortolândia: em breve, as duas cidades também estarão ligadas pelos bairros Parque Bandeirantes (Sumaré) e Jardim Nova Europa (Hortolândia)! Atendendo a pedido do deputado estadual Dirceu Dalben (PL), o Governo do Estado construirá um novo viaduto no local, sobre a linha férrea, ligando a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, em Sumaré, com a Avenida Cristóvão Colombo, em Hortolândia. O anúncio da obra foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que esteve na região na manhã desta quinta-feira, dia 16.

Segundo o Governo Estadual, a obra está orçada em aproximadamente R$ 37 milhões e o DER (Departamento de Estradas de Rodagens) deve abrir licitação nos próximos 60 dias. A transposição terá 730 metros e garantirá mais mobilidade e opção de acesso a pedestres e motoristas entre os dois municípios, além de beneficiar também moradores da região de Vila Padre Anchieta, em Campinas. Dalben, que acompanhou a visita do vice-governador a Hortolândia, comemorou a notícia.

“Este é um sonho muito antigo da população e é uma alegria muito grande saber que, em breve, se tornará realidade! Desde o início do nosso mandato, estamos articulando essa obra junto ao Governo do Estado, com o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, o saudoso prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, e atualmente o prefeito Zezé Gomes. Sem dúvidas, é mais uma melhoria de grande importância para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Campinas, que vai facilitar o dia a dia dos cidadãos e ajudar a desafogar o trânsito em outras vias dos municípios”, disse Dalben.

Foram diversas reuniões realizadas pelo deputado com representantes do Governo do Estado, para que essa obra saísse do papel. A última delas aconteceu em junho deste ano, com representantes da Casa Civil. Na ocasião, Dalben e o prefeito de Sumaré reforçaram mais uma vez o pedido, apontando a necessidade e urgência desse viaduto para a população.

O chefe do Executivo sumareense agradeceu o investimento. “Meu muito obrigado ao deputado estadual Dirceu Dalben, que encampou essa luta conosco, fazendo a ‘ponte’ entre Sumaré, Hortolândia e o Governo do Estado. Este trabalho sério já começa a dar resultados: nossa população contará, em breve, com um novo viaduto. Uma obra que representa mais um importante salto de desenvolvimento para Sumaré e Hortolândia! Na pessoa do vice-governador Rodrigo Garcia, agradeço também a toda equipe do governo estadual, que sempre nos recebeu de portas abertas e têm se empenhado para trazer este e outros investimentos para nossa população! Que Deus continue abençoando a todos!”, falou Luiz Dalben.

Além de assinar o autorizo para licitar o viaduto, o vice-governador Rodrigo Garcia também entregou as obras do trecho final do Corredor Metropolitano em Hortolândia e anunciou repasse de R$ 3 milhões ao Hospital Municipal Mário Covas.

“Nosso muito obrigado ao Governo do Estado por todas essas melhorias anunciadas hoje, por nos receber sempre com muita disposição e atender às nossas demandas, garantindo mais qualidade de vida e justiça social à população! Que Deus abençoe a todos!”, finalizou o deputado, que se emocionou durante o anúncio da obra.