Dalben comemora aumento de leitos de UTIs no HES

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) comemora o anúncio do Governo do Estado de São Paulo de aumento de dez leitos de UTI no HES (Hospital Estadual de Sumaré), voltados para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. O parlamentar sumareense afirma ter feito solicitações e intermediado a conquista da melhoria na área da saúde.

O Governo do Estado subsidia R$ 1.600,00 para o custeio diário de cada leito UTI. O Hospital de Base de Rio Preto, Catanduva e Votuporanga já haviam aceitado o subsídio e aberto novos leitos, porém o HES estava solicitando valor maior. Dalben afirma que atuou para que o acordo fosse firmado o mais rápido possível, possibilitando a abertura de novas vagas.

“Estamos trabalhando intensamente para fortalecer o sistema de saúde da região e oferecer um atendimento digno às pessoas acometidas por esta doença. Após muito diálogo e trabalho, conseguimos intermediar que o HES aceitasse o subsídio de R$ 1.600,00 para o custeio diário de cada leito UTI e, assim, passar a contar com dez novas vagas”, explica o deputado.

Dalben também articula, trabalhando junto a prefeitos e secretários municipais de Saúde da região, a possibilidade de habilitação de novos leitos de UTI em hospitais particulares, Santas Casas e hospitais públicos, visando dar uma retaguarda no atendimento à população. “Vidas importam e estão acima de qualquer tabela de preço”, defende.

Outra medida defendida pelo parlamentar é o fornecimento de mais doses de vacinas para as cidades que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas), assim como a antecipação do pagamento de emendas parlamentares voltadas à saúde. “Os municípios também precisam de aporte financeiro para fazer frente à pandemia”, explicou o deputado.

São R$ 9,8 milhões em emendas individuais destinadas por Dalben para mais de 40 municípios paulistas, além de 45 respiradores para a região: 13 equipamentos para Sumaré (entre Prefeitura e HES), 5 para Hortolândia, 5 para Americana, 5 para Santa Bárbara d’Oeste, 2 para Nova Odessa e 15 para o AME (Ambulatório de Especialidades Médicas) de Campinas.