Dalben comemora 2 anos de mandato e destaca emendas

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) completou, neste sábado, dois anos de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste período, o parlamentar conquistou, por meio de emendas e convênios, a destinação de R$ 35 milhões em recursos do Governo do Estado para prefeituras, hospitais e instituições de 86 municípios, sendo a maior parte para investimentos voltados às áreas da saúde e infraestrutura.

Além disso, o parlamentar tem atuado para intermediar outras demandas de grande porte, como a duplicação de rodovias e pavimentação de vicinais. “Nosso trabalho é voltado para o fortalecimento dos municípios. Melhores condições de infraestrutura fortalecem a capacidade de atração de novos investimentos, que são importantes no processo de geração de emprego e renda aos moradores”, disse o deputado, lembrando que “mais de 30 estradas vicinais que precisam de recuperação já estão com as obras sendo licitadas por meio do Programa ‘Novas Vicinais'”.

Só na Região Metropolitana de Campinas serão 7 vicinais contempladas, totalmente ou de forma parcial: Estrada Mineko Ito – Estrada do Barreiro (Sumaré), Estrada do Rio Acima (Monte Mor), Estrada Constante Pavan (Paulínia), Estrada Fioravante Carlotti (Pedreira); Estrada que liga a SP-330 e o bairro dos Macucos (Valinhos) e as Estradas Prefeito João Zacchi e Adolpho João Traldi (Cabreúva).

Outra importante conquista para a região que contou com o apoio e intervenção do deputado Dalben foi a renovação antecipada da concessão da Malha Ferroviária Paulista à empresa Rumo. Serão R$ 5,8 bilhões de investimentos no transporte de cargas e também na realização de obras para a solução de conflitos de mobilidade urbana em 33 municípios que são cortados pela linha férrea, incluindo Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana e outras cidades da Região Metropolitana de Campinas e do Interior.

SUMARÉ E REGIÕES

Para Sumaré, cidade onde reside, Dalben já conquistou mais de R$ 20,1 milhões, por meio de emendas parlamentares, para obras de infraestrutura, recape, aquisição de academias ao ar livre, custeio de entidades assistenciais, Rede Municipal de Saúde e do HES (Hospital Estadual de Sumaré). Parte dos recursos já foi paga pelo Governo do Estado.

Além disso, após a intervenção do deputado, o vice-governador Rodrigo Garcia já anunciou que, em breve, será publicada a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da SPA 110/330 (Rodovia Adauto Campo Dall’Orto), que dá acesso aos moradores de Sumaré, Paulínia e Hortolândia à Rodovia Anhanguera – um investimento de R$ 23,7 milhões.

A retomada das obras da ETEC de Sumaré também já está garantida, com investimento na ordem de R$ 11,26 milhões. O parlamentar também conquistou R$ 3,6 milhões do Governo do Estado no HES para a aquisição de novos equipamentos.

Outras conquistas do deputado Dalben para Sumaré foram: a implantação do Poupatempo Sumaré, no Shopping Park City; a implantação do curso de “Gestão de Negócios e Inovação” para a FATEC (Faculdade de Tecnologia); alteração do itinerário da linha de ônibus 652 EX2 (Sumaré-Campinas), passando a atender estudantes da PUCC e da Unicamp no período noturno; nova linha de ônibus para os moradores do Condomínio Anauá, em Hortolândia, para se deslocarem até Campinas; entre várias outras demandas.

Dalben também destinou parte de suas emendas para beneficiar outras cidades da Região Administrativa de Campinas, além de instituições e hospitais de referência nacional, como o Hospital da PUC (aquisição de incubadoras), Centro Boldrini, Sobrapar, Casa da Criança Paralítica, Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) e o HC da Unicamp.

Também foram beneficiadas as cidades: Americana (R$ 300 mil), Amparo (R$ 150 mil), Artur Nogueira (R$ 150 mil), Capivari (R$ 150), Cordeirópolis (R$ 250 mil), Hortolândia (R$ 330 mil), Jaguariúna (R$ 150 mil), Monte Mor (R$ 250 mil), Nova Odessa (R$ 100 mil), Paulínia (R$ 100 mil), Santo Antonio de Posse (R$ 150 mil), Torrinha (R$ 250 mil) e Vinhedo (R$ 150 mil).

Além da Região Administrativa de Campinas, o deputado Dalben destinou emendas para 69 municípios localizados nas regiões administrativas de São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Araçatuba, Sorocaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Barretos, Itapeva, São Paulo, São José dos Campos e Central. Somadas, as emendas destinadas para estas cidades totalizam mais de R$ 11,3 milhões em investimentos para beneficiar a população.

LUTA CONTRA A COVID

Foi por seu intermédio, que o HES (Hospital Estadual de Sumaré) ativou 10 novos leitos UTI para auxiliar na redução do número de pessoas aguardando por vagas na CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde).

Atento e acompanhando de perto as ações de enfrentamento da doença na RMC (Região Metropolitana de Campinas), Dalben também conquistou 45 respiradores para a região, sendo 13 equipamentos para Sumaré (entre Prefeitura e HES – Hospital Estadual de Sumaré), 5 para Hortolândia, 5 para Americana, 5 para Santa Bárbara d’Oeste, 2 para Nova Odessa e 15 para o AME (Ambulatório de Especialidades Médicas) de Campinas.

Além disso, tem reiterado ao governador de São Paulo a isenção de pedágio aos caminhoneiros, a fim de assegurar o abastecimento à população; a inclusão de condutores do transporte escolar em programas de auxílio econômico e a manutenção da merenda escolar aos alunos em situação de vulnerabilidade social durante o período de quarentena.

Nesse mesmo sentido, de auxiliar a população paulista, o parlamentar sumareense apresentou um projeto de Lei autorizando o Governo de São Paulo a conceder auxílio emergencial aos portadores de sequelas decorrentes da contaminação pelo coronavírus, por até seis meses. A proposta está em tramitação na Alesp.

A diminuição da alíquota do ICMS incidente na gasolina, etanol e diesel; o aumento da oferta de alimentação nos restaurantes populares mantidos pelo Governo do Estado; o aumento no número de ônibus na RMC e demais regiões do estado; a suspensão de cortes nos serviços de saneamento e gás canalizado e a liberação de linhas de créditos a juros baixos para os setores mais afetados pela pandemia do coronavírus também estão entre as lutas do deputado Dalben.