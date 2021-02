Dalben cobra por mais leitos de UTI na RMC

Com o objetivo fortalecer o sistema de saúde da RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste momento de enfrentamento à Covid-19, o deputado Dirceu Dalben (PL) solicitou ao Governo do Estado de São Paulo que seja promovido o aumento imediato no número de leitos hospitalares de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na região, sobretudo no HES (Hospital Estadual de Sumaré) e Hospital das Clínicas da Unicamp.

“O crescente aumento de contágio pelo novo coronavírus que tem sido registrado desde o final do ano passado tem causado, por consequência, um grande número de leitos de unidades de terapia intensiva ocupadas por pessoas acometidas pela doença. Essa demanda exige adequações e investimentos por parte do poder público para atender às famílias que mais precisam”, ponderou o deputado Dalben.

Atento e acompanhando de perto as ações de enfrentamento da covid-19 na Região Metropolitana de Campinas, o parlamentar sumareense reforçou a necessidade de mais leitos para atender o maior número de pessoas possíveis e proporcionar espaços adequados e preparados para salvar vidas em situações que exigem cuidados intensivos.

“Muito nos preocupa o sistema de saúde trabalhar com a taxa de ocupação próxima ao total. Sabemos das dificuldades impostas aos gestores públicos e a soma de esforços é fundamental neste momento. Seguiremos na luta, em busca de mais leitos e novas conquistas para que possamos vencer o coronavírus”, disse.

Desde o início da pandemia, o deputado sumareense tem defendido medidas que contribuam com os atendimentos da população em todas as áreas. Até o momento, foram de R$ 9,8 milhões em emendas individuais destinadas por Dalben para mais de 40 municípios paulistas investirem na área na Saúde.

Para Sumaré, o deputado Dalben já garantiu quase R$ 5 milhões via emendas parlamentares para auxiliar nas ações de combate à Covid-19. Foram R$ 3,5 milhões destinados para o custeio dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde e outros R$ 1,45 milhão para os atendimentos prestados pelo HES (Hospital Estadual de Sumaré), sendo R$ 1,25 milhões disponibilizados ao hospital regional em 2020 e o restante com previsão para pagamento neste ano.

Dalben também conquistou 45 respiradores para municípios da região, sendo 13 equipamentos para Sumaré (entre Prefeitura e HES), 5 para Hortolândia, 5 para Americana, 5 para Santa Bárbara d’Oeste, 2 para Nova Odessa e 15 para o AME (Ambulatório de Especialidades Médicas) de Campinas.

MAIS AÇÕES

Além disso, o deputado sumareense sugeriu ao governador de São Paulo a isenção de pedágio aos caminhoneiros, a fim de tornar as viagens mais rápidas e assegurar o abastecimento à população; ainda a liberação da vacina contra a gripe para trabalhadores do setor de transporte e logística, que não tiveram suas atividades interrompidas. A manutenção da merenda escolar aos alunos em situação de vulnerabilidade social durante o período de quarentena também foi uma das medidas defendidas por seu mandato, além da inclusão de condutores do transporte escolar em programas de auxílio econômico.

Já para o Governo Federal, Dalben encaminhou ofício solicitando a adoção de algumas medidas para auxiliar os Municípios brasileiros. Entre elas, a liberação de recursos do BNDES e criação de linhas de crédito especiais a profissionais liberais, autônomos, pequenos e médios empresários, caminhoneiros, produtores rurais e taxistas.