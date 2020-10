Dalben aposta na Área Cura para comitê regional

Foi inaugurado na manhã deste domingo, dia 18 de outubro, o segundo Comitê Regional da coligação “A Força do Bem”, em Sumaré. O prefeito Luiz Dalben e o vice-prefeito Henrique do Paraíso, candidatos à reeleição, já haviam inaugurado o Comitê Regional do Picerno no sábado.

O evento contou com a presença do deputado estadual Dirceu Dalben e foi acompanhado por apoiadores e candidatos a vereadores da chapa que apoia a reeleição do prefeito Luiz Dalben, formada por 12 partidos.

“Primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e por nos permitir estar aqui neste dia. Trabalhei quase 10 anos da minha vida aqui na região da Área Cura e eu sou muito feliz em estar presente nessas ruas enquanto prefeito”, destacou.

Os comitês regionais são pontos com a disponibilização de material informativo de prestação de contas e novas propostas dos candidatos da coligação “A Força do Bem”, formada pelos partidos Cidadania, PL, Republicanos, PSC, PT, PSD, PSDB, PSL, PSB, Democratas, Solidariedade e PP.