Dalben anuncia R$ 1,9 milhão para recape e pavimentação em Sumaré

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) anunciou nessa semana a conquista de mais R$ 1,9 milhão via emenda parlamentar para a realização de obras de pavimentação e recape de ruas e avenidas no município de Sumaré. O recurso já teve o processamento autorizado pelo Governo do Estado.

No ano passado, Dalben já havia conquistado R$ 5,8 milhões em recursos estaduais. Somados a essa nova emenda, o parlamentar sumareense já destinou verbas que ultrapassam R$ 7,7 milhões para a execução do PRC (Programa Municipal de Recape Contínuo), realizado pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania) desde 2017.

“É com muita alegria que anunciamos mais essa importante conquista para a cidade de Sumaré. Já havíamos destinado outros R$ 5,8 milhões também para obras de recape e infraestrutura, além de R$ 3,5 milhões para custeio da Saúde e outros R$ 440 mil para a instalação de Academias ao Ar Livre. A quantidade de ruas pavimentadas e em condições de tráfego nos últimos anos representa um grande avanço nessa área para a cidade. Nosso mandato está trabalhando com muita dedicação para conquistar mais investimentos e melhorias à população sumareense”, destacou o deputado estadual Dirceu Dalben.

O prefeito Luiz Dalben também comemorou o novo recurso anunciado. “O recapeamento favorece a mobilidade urbana, garante melhores condições de tráfego e mais segurança no trânsito. Agradecemos a parceria e a sensibilidade do deputado Dalben em trazer esses benefícios para a nossa população e por trabalhar para que nossa cidade seja vista com a grandeza e importância que ela tem na Região Metropolitana de Campinas e no Estado”, ressaltou o prefeito sumareense, lembrando que o PRC é promovido desde 2017 e já garantiu mais de 1 milhão de m² de asfalto novo em todas as regiões da cidade.

MAIS EMENDAS

No total, o deputado Dalben já destinou R$ 11,36 milhões ao município por meio de suas emendas parlamentares, recursos voltados principalmente para as áreas de Infraestrutura e Saúde. Além dos recursos direcionados à Prefeitura de Sumaré, o parlamentar já conquistou R$ 1,25 milhão ao Hospital Estadual de Sumaré e ainda R$ 300 mil para as entidades APAE, Pestalozzi e Associação Pró-Memória, que prestam relevantes serviços para a população (R$ 100 mil para cada).

“Temos mais novidades para anunciar em breve para Sumaré e também para outras cidades da Região Metropolitana de Campinas e do interior do Estado. São diversas emendas em andamento e, com fé e muito trabalho, seguimos com muita dedicação para garantir mais qualidade de vida e justiça social à população”, finalizou o deputado Dirceu Dalben.